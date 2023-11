A cura della Redazione

Allerta meteo in Campania. Non per la pioggia intensa bensì a causa del vento forte e del mare mosso.

Le critictà scatteranno dalle ore 23 di mercoledì 22 novembre e persisteranno fino alla stesa ora di giovedì 23. Interessato in particolare il litorale che va dal confine nord della Campania con il Lazio fino al golfo di Napoli passando per la piana casertana, includendo le isole del Golfo e il tratto vesuviano nonché la costiera Sorrentino-Amalfitana.

Nella giornata di domani, in base al bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionale, il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso, con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale e soprattutto nelle zone interne. I venti spireranno forti da nord-est e saranno possibili mareggiate lungo le coste.

La Protezione Civile raccomanda ai Comuni di attivare i Centro Operativi e monitorare la situazione in virtù soprattutto delle raffiche di vento, che potrebbero danneggiare strutture mobili o semovibili e il verde.