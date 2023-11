A cura della Redazione

Canti e balli per il 50° anniversario di sacerdozio dei Monsignor Raffaele Russo, rettore della Basilica della Madonna della Neve di Torre Annunziata.

Una festa a sorpresa organizzata dalla sorelle della Basilica che ha visto coinvolte le allieve della scuola di danza “Ballet Studio”, che hanno dato luogo ad esibizioni molto applaudite, la cantante Francesca Maresca, con la sua straordinaria voce, ed il coinvolgente gruppo folcloristico “Quelli della Curva”.

Don Raffaele è ormai un’istituzione all’interno della nostra comunità e quale migliore occasione per ripagarlo se non dedicargli una serata in suo onore. Nella sua lunga carriera sacerdotale (ha preso i voti all’età di 25 anni) don Raffaele ha costruito un ponte tra la chiesa e la strada, una missione, la sua, di cui può andare senz’altro orgoglioso.

Ha dato, inoltre, uno slancio non solo alla comunità parrocchiale ma anche a tutto il quartiere. Ha messo in campo una serie di iniziative volte alla riqualificazione della Basilica, dell’ex Orfanotrofio, del teatro San Francesco.

Sorpreso ed emozionato per la festa in suo onore, don Raffaele ha voluto ringraziare soprattutto i giovani della sua comunità. “Una splendida sorpresa, una serata meravigliosa. Un ringraziamento ai tantissimi giovani che rappresentano il futuro per questa città. Gli anni che ho non mi pesano, mi sento ancora giovane e forte per poter dare ancora tanto alla mia comunità”.