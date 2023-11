A cura della Redazione

Mercatini natalizi a Torre Annunziata. L'Amministrazione comunale - guidata dalla Commissione straordinaria - ha indetto un avviso per l'assegnazione di dodici casette di 4 mq ciascuna dove allestire la vendita di prodotti artigianli e di eccellenze.

L'intero iter è gestito dal SUAP, lo Sportello Unico delle Attività Produttive, per quanto riguarda la fase istruttoria. Sarà poi l'Ufficio Cultura ad occuparsi dell'assegnazione e dell'organizzazione del mercatino. Il costo giornaliero per l'occupazione degli spazi non supererà i 40 euro per ogni casetta. Le associazioni potranno fruire degli spazi gratuitamente ma solo ed esclusivamente per scopi informativi e promozionali.

Gli interessati potranno produrre la richiesta di partecipazione entro il prossimo 6 dicembre.

Nell'intento del Comune, la kermesse - intitolata Mercatini di Natale di Oplonti - dovrà svolgersi dal 15 dicembre al 7 gennaio, nell'area interna alla Villa comunale della litoranea Marconi ed in orari che al momento non sono stati resi noti. Le collocazioni delle strutture dovrebbero avvenire in modo da rendere equa e diversificata l'offerta dei prodotti posti in vendita.

Per quanto riguarda le categorie merceologiche, sono ammessi a presentare istanza i venditori di prodotti enogastronomici locali e campani, di presepi, pastori e tutto ciò che a ha a che fare con gli addobbi natalizi, giocattoli in legno e stoffa, candele, prodotti dell'artigianato artistico, in vetro, legno, metallo, ceramica, dolci natalizi, frutta fresca e secca, vini, spumanti, sculture di pasta di sale, ceramica, terracotta, legno, articoli da regalo, stampe, quadri, libri natalizi, ricami, pizzi, merletti. Possono partecipare anche le associazioni del territorio comunale.

Il Comune si occuperà degli allestimenti a tema natalizio presso la Galleria che ospiterà gli espositori.