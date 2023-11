A cura della Redazione

Storie di uomini autori di violenza, un convegno per andare alla radice del problema

“Cosa spinge un uomo ad usare le mani in una relazione sentimentale?”. Mercoledì 29 novembre, a Torre Annunziata (Napoli) l’evento “Pensavo fosse mia. Sconfiggere la violenza dentro di sé”.

Combattere la violenza dentro di sé e provare a sconfiggerla. Raccontare le storie di uomini autori di violenza nei confronti della propria partner, uomini che hanno deciso di affrontare un percorso psicologico per provare a dire basta. “Pensavo fosse mia” è il titolo del dibattito che si terrà mercoledì 29 novembre nell’aula magna del Liceo Artistico “G. de Chirico” alle 17.00. L’iniziativa, organizzata dai Club Rotary e Rotaract di Torre Annunziata, vuole affrontare il tema della violenza sulle donne partendo non dalla vittima, ma dall’autore del gesto. Un appuntamento che proverà ad andare alla genesi di un dramma che non è più una vicenda domestica, ma è una vera e propria emergenza sociale.

“E’ un’iniziativa che prova ad alzare un velo su un altro spaccato di un dramma sociale sempre più frequente nelle nostre comunità - afferma l’avvocato Edda Cirillo, socia dei club Rotary e Rotaract e curatrice dell’evento -. Perché un uomo picchia la propria partner? Cosa spinge un uomo ad usare le mani in una relazione sentimentale? Sono queste le domande alle quali i relatori proveranno a dare una risposta”.

All’evento parteciperà la dottoressa Antonella Bozzaotra, già presidente dell’Ordine degli Psicologici di Napoli e responsabile dello sportello “Oltre la Violenza” presso l’Asl Napoli 1 Centro. Lo sportello rappresenta un unicum in Campania ed è un vero e proprio punto di riferimento per decine e decine di uomini che fanno un percorso psicologico, alcuni spontaneamente, altri invece indicati dal Tribunale.

Tra i relatori anche il vicequestore Nicola Donadio, Dirigente SIULP della Polizia di Stato, che racconterà gli strumenti normativi attualmente previsti dalla legge, e la dottoressa Carla Boccia, direttrice Unità Operativa Salute Mentale dell’Asl Napoli 3 Sud.

“L’obiettivo del convegno è affrontare il tema da un altro punto di vista. Rappresenta sicuramente uno sforzo complesso - affermano Catello Germano e Marco Russo, presidenti dei Club Rotary e Rotaract - ma in questo modo proviamo ad andare alla radice del problema. Lo sportello Oltre la Violenza è un’eccellenza e crediamo che quella esperienza possa essere replicata anche nella nostra Asl territoriale”.

Sempre in tema di violenza sulle donne, il Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata ha promosso un dibattito dal titolo "Un grido nel silenzio, dici basta!", che si terrà il prossimo 4 dicembre dalle 11 alle 13 presso l'aula magna "Benito Capossela".

Interverranno l'assessora alla Pubblica Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, le vicepresidenti del Consiglio regionale Loredana Raia e Valeria Ciarambino, Donatella Addeo, dirigente dell'Uffiicio Scolastico Regionale, la psicoterapeuta e criminologa Chiara Esposito, la vice presidente deglll'Ordine deglI Avvocati di Torre Annunziata, Maria Formis,, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, Natalia Sanna, e Maria Lippiello, coordinatrice Stati Generali delle Donne.

Ad accogliere gli ospiti, aoltre a studenti e insegnanti, la dirigente scolastica Olimpia Tiziana Savarese.