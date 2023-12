A cura della Redazione

E’ stato approvato l’Avviso Pubblico relativo al Progetto di sostegno sociale “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” sottoscritto con Protocollo d’Intesa tra il Comune di Torre Annunziata e il Banco Alimentare Campania ONLUS per il periodo Gennaio-dicembre 2024, con relativi allegati.



Il Progetto prevede per il 2024 (da gennaio a dicembre, agosto escluso) la distribuzione mensile di un pacco contenente alimenti di prima necessità, in favore di 600 nuclei familiari (nel biennio 2021-2023 erano 540) residenti in Torre Annunziata che versano in condizioni di disagio economico.

Destinatari dell’intervento sono i cittadini che alla data di approvazione del 30/11/2023 risultino in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e di reddito:

Residenza nel Comune di Torre Annunziata da almeno 1 anno; Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di un Paese Terzo ma con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; Valore dell’I.S.E.E. non superiore a 6.000 euro (aumentato ad 7.560 euro in caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni).

Il Servizio Politiche Sociali provvederà a compilare una specifica graduatoria delle domande pervenute entro il termine di scadenza previsto dal presente bando, all’esito di istruttoria delle stesse.

Saranno predisposte due distinte graduatorie: una, relativa ai nuclei familiari formati da almeno 2 componenti; l’altra comprendente i nuclei familiari unipersonali.

Per l’accesso al beneficio del Sostegno Alimentare gli interessati dovranno presentare domanda collegandosi al link CLICCA QUI entro e non oltre, pena l’esclusione, le ore 12,00 del giorno 27/12/2023.