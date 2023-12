A cura della Redazione

Nasce a Torre Annunziata il Comitato "Graduatoria PrimaveraTA”.

Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda relativa alle assunzioni nella municipalizzata del Comune oplontino che gestisce il servizio di igiene ambientale.

"A breve verrà pubblicato un nuovo bando per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di 5 operatori ecologici e 3 autisti - spiega il Comitato -. L’obiettivo è quello di contrastare questa scelta, rivendicando la posizione di ogni singolo componente della graduatoria formata nel bando precedente nel 2020".

Per il Comitato, "la suddetta graduatoria permetterebbe di assumere personale già formato alla mansione, non sperperando denaro pubblico per una nuova procedura concorsuale. Il Presidente Claudio Di Leva, i suoi consiglieri e i membri tutti invitano ogni singolo cittadino ad aggregarsi, per dare sostegno a settanta giovani, settanta famiglie, settanta anime torresi che, come sogno, hanno quello di mettersi al servizio della nostra amata città".

Chi volesse aderire al Comitato, può farlo inviando una mail a: graduatoria.primaverata@gmail.com