Un percorso musicale lungo un mese, in un edificio storico, sede del Comune di Torre Annunziata, e in chiese dalla grande valenza artistica.

È questa l’iniziativa programmata dal liceo statale Pitagora-Croce della città oplontina e nello specifico dal liceo musicale. Docenti e studenti sono protagonisti di un concerto dal titolo “Note dell’avvento”, Il cui primo esordio c’è stato il 14 dicembre a Palazzo Criscuolo, nella Sala delle Armi, con un “Ensemble di chitarre”.

Lunedì 18 dicembre il secondo atto nella chiesa di Santa Teresa di Gesù con un “Ensemble da camera con coro”. Il giorno successivo i giovanissimi musicisti si sposteranno in periferia, a Rovigliano, nella chiesa di San Michele Arcangelo, esibendosi con un’orchestra e coro.

Il 20 dicembre, nel vicino comune di Boscotrecase, lo scenario per un Ensemble fiati e da Camera sarà rappresentato dalla chiesa di Sant’Anna. Infine, iniziate le festività natalizie a scuola, ci sarà una pausa fino all’11 gennaio, quando gli studenti e i docenti ritorneranno a Palazzo Criscuolo, sempre nella Sala delle Armi, con un Ensemble di chitarre.

Musica e spirito religioso si intrecceranno profondamente in questi giorni, per evocare la magia della Natività con le note e la voce dei ragazzi e delle ragazze di un liceo musicale all’avanguardia nel nostro territorio. E chissà, questa loro passione per la musica un domani potrebbe anche trasformarli in futuri artisti che nei prossimi anni faranno valere la loro bravura nei teatri di tutt’Italia e persino all’estero.