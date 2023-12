A cura della Redazione

L’Aicovis sempre a fianco dei più deboli.

Anche questo Natale, come negli anni addietro, il presidente dell’Associazione contro la violenza negli stadi, Rosario Iannucci, ha organizzato una visita nell’ospedale di Boscotrecase per portare una parola di conforto ai tanti pazienti costretti a trascorrere le feste natalizie nei letti degli ospedali.

(Nella foto, il primo da destra il presidente Iannucci)

Accolto come sempre con tanto affetto dal personale sanitario, Iannucci ha distribuito panettoni e pandori a medici, infermieri e pazienti. Un piccolo gesto per trasmettere la vicinanza delle centinaia di soci dell’Associazione sparsi in tutta Italia.

La visita si ripeterà in occasione dell’Epifania per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Partecipano all’iniziativa campioni dello sport di Torre Annunziata, quali Ciro Immobile e Irma Testa, l’arbitro Marco Guida, il giornalista Massimo Corcione, il pastificio Setaro, il giornalista Antonio Gagliardi, fondatore di TorreSette, il commercialista Enzo Sica.

Come scrisse Corcione dalla pagine di torresette.news, “piccoli doni che non sono elisir di sicura guarigione, ma aiutano come una medicina”.