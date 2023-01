Dieci anni bastano a rigenerare la reputazione di tutta una vita. Lo dimostra l’AICOVIS, benemerita associazione che da Torre Annunziata ormai quasi trent’anni fa ha lanciato la sua crociata contro la violenza negli stadi: un’idea magnifica che ora, con i piccoli campi di provincia desolatamente vuoti, rivive anche fuori dagli stadi grazie all’instancabile attivismo del suo presidente, Rosario Iannucci. Il quale ha mobilitato il suo piccolo esercito di ambasciatori della pace sportiva, riconvertendoli in portatori di messaggi di solidarietà.

Capeggiati da Rosario, visitano i luoghi della sofferenza e della speranza cercando di regalare almeno un sorriso. L’azione del 2023 è partita la mattina del giorno dell’Epifania nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Leonardo, a Castellammare di Stabia: quasi un centinaio di calze distribuite in nome della Befana ai piccoli ospiti della corsia governata dal Primario dottor Muto. Non sono elisir di sicura guarigione, ma aiutano come una medicina.

Del gruppo d’azione fa parte chi come Irma Testa ha quasi vinto un’Olimpiade, tirando di boxe, chi invece, come Ciro Immobile, segna gol per la maglia azzurra della Nazionale e per la Lazio in mezzo mondo, chi come Marco Guida, arbitra grandi partite di calcio provando a far rispettare le regole del giuoco, oppure chi conduce in tv trasmissioni che dispensano buonumore: è il caso di Stefano De Martino, il ballerino più bello d’Italia.

A fiancheggiare l’AICOVIS di Iannucci non ci sono solo tipi da copertina: trai donatori di sorriso anche Vincenzo Setaro, colonna dell’unico pastificio sopravvissuto a rappresentare la tradizione di Torre Annunziata, Enzo Sica, commercialista ma anche specialista dell’impegno civile, e Antonio Gagliardi artefice di Torresette, sito d’informazione della città. Glorie locali e stelle nazionali convinte a partecipare a questi blitz assolutamente pacifici. Meritano una standing ovation, sognando una grande festa. Allo stadio, naturalmente. Sarà il segno che la crociata dell’AICOVIS e del presidente Iannucci sarà stata vinta.