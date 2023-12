A cura della Redazione

Sarà a breve formalizzato l’acquisto dell’ex cine-teatro Moderno da parte del Comune di Torre Annunziata.

Individuato pure il notaio, di Torre del Greco, presso il quale sarà stipulata la compravendita dell’immobile (spesa notarile preventivata 6.235,75 euro).

L’importo dell’acquisto, pari a 100mila euro, sarà così suddiviso: 30mila euro per l’acquisizione dell’Ariston, 67mila euro per il Moderno, 3mila euro per l’acquisizione dei magazzini.

Secondo le intenzioni dei Commissari, l’ex cine-teatro dovrebbe ospitare uffici comunali e istituzionali (Aula consiliare, uffici di rappresentanza politico-istituzionali, ecc.) così di riportare al centro della città quegli uffici difficilmente raggiungibili con mezzi pubblici, attualmente ubicati in via Provinciale Schiti.

Ma non tutti sono d’accordo su tale destinazione, soprattutto perché a Torre Annunziata, dopo la chiusura dell’ultimo cine-teatro Politeama, manca una sala teatrale dove compagnie di attori professionisti e amatoriali possano dar luogo a rappresentazioni teatrali.

In un recente articolo, abbiamo avanzato la proposta di far coesistere nella struttura sia gli uffici istituzionali che una sala teatro, proprio per mantenere la memoria storica del Moderno.

Alla nostra proposta e a quello dei Commissari, ne aggiungiamo altre due: mantenere in vita l’ex cine-teatro Moderno, oppure abbattere l’immobile per far posto ad una piazza sopraelevata con vista mare. Oppure altro…

E’ di questo che si occuperà il nostro sondaggio a cui potete votare cliccando una delle cinque opzioni.