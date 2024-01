A cura della Redazione

"Difendersi è un dovere e un modo per tutelarsi del tutto legittimo. Per questo, il corso di difesa personale femminile organizzato dalla Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” di Torre Annunziata con il patrocinio della nostra commissione. Un ringraziamento particolare va al collega Giovanni Taranto, vicepresidente della commissione Legalità dell’Ordine dei giornalisti per l'impegno in questo settore".

Così Titti Improta, a capo del gruppo che si occupa di pari opportunità dell’Ordine dei giornalisti della Campania annuncia l'inizio delle lezioni del corso di difesa personale organizzato dalla Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” di Torre Annunziata.

Il corso gode anche del patrocinio della Commissione legalità dell'Ordine dei giornalisti della Campania. "Abbiamo registrato oltre 50 richieste di partecipazione", spiega Taranto, grand master con qualifica Taekwondo Unitam Song Moo Kwan Italia e cintura nera, ma anche vicepresidente del team Legalità, braccio operativo dell'Ordine dei giornalisti campani con Ottavio Lucarelli presidente. Le lezioni si terranno il mercoledì dalle ore 18:15 alle ore 19:30 nell’oratorio centro polifunzionale “S.M. Mazzarello" .

"Abbiamo dato, senza indugio, il patrocinio a questa iniziativa affinché non sia mai sottovalutata la volontà di difesa anche e soprattuto per noi giornaliste - continua Improta - è sostanziale avere una percezione di come ci si può tutelare in ambienti che possono essere a noi ostili. Oltre all'attenzione sul fenomeno del gender pay gap e al test sulla motherhood penalty, che la commissione ha affrontato lo scorso anno - conclude Improta - c'è anche la sfera personale da tutelare. Per questo, siamo fieri di poter dare il nostro contributo al corso. Auspichiamo che iniziative simili possano essere estese anche in altre città della Regione con l'aiuto dei colleghi".

Il corso è stato voluto dal presidente della Pro Loco, Luigi Scognamiglio, da Maria Polimeno, giornalista e coordinatrice del progetto, nonché membro attivo della Commissione Pari Opportunità, e da Carla Fiorentino, coordinatrice del progetto per la gestione del gruppo.

"Non c’è giorno che passi in cui non vi siano notizie di donne vittime di violenza e stalking. Come Pro Loco essendo attivi sul territorio di Torre Annunziata non potevamo non mobilitarci - dice Maria Polimeno -. Il nostro intento è quello di dare l’opportunità a molte ragazze e donne di poter affrontare in maniera più consapevole eventuali situazioni critiche, preparandosi non solo fisicamente, ma soprattutto psicologicamente”.

L'iniziativa gode del patrocinio morale dell’Associazione Nazionale Carabinieri (sezione Pompei) e dell’Associazione Italiana contro la violenza negli stadi (Aicovis).