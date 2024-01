A cura della Redazione

A causa dei lavori di pavimentazione delle strade cittadine, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che dispone divieti si sosta e fermata in via Roma (foto) e via De Simone.

In particolare, nei giorni 11, 12 e 15 gennaio 2024, dalle ore 07.00 alle ore 18.00, sarà istituito in via Roma il divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata.

Nei giorni 15 e 16 gennaio 2024 dalle ore 07.00 alle ore 18.00, in via De Simone ci sarà l’istituzione del divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata.