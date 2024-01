A cura della Redazione

Nell’ambito della battaglia intrapresa dalle associazioni del territorio per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, oggi, sabato 6 gennaio 2024 alle ore 16,30, presso il teatro dei Salesiani in via Margherita di Savoia a Torre Annunziata, si svolgerà un'assemblea organizzativa per la riapertura sia del pronto soccorso che dei reparti di neonatologia, pediatria e ginecologia presso il presidio ospedaliero boscotrecasese. Inoltre si discuterà della creazione di un presidio territoriale nell'ex ospedale civile di Torre Annunziata.

Parteciperanno all’assemblea Nando Aiello (ex Whirlpool) e Annarita Ruggero (Assocciazione Iosononicoló), che ci racconteranno le loro diverse esperienze di lotta e i risultati ottenuti.

L’invito è esteso a tutti i cittadini dell’area vesuviana che fanno capo all’ospedale di Boscotrecase.