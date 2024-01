A cura della Redazione

Continua la tradizonale missione dell'Aicovis in occasione della festa dell'Epifania presso i reparti pediatrici degli ospedali del napoletano.

La Befana dell’Associazione italiana contro la violenza negli stadi, con sede a Torre Annunziata, è atterrata con manovra perfetta dei reparti pediatrici di Napoli e Castellammare, portando qualche ora di gioia a un centinaio di piccoli ricoverati con l’iniziativa “Un sorriso in corsia”.

Le “calze” con cioccolata, caramelle e dolciumi sono state consegnate dal presidente Rosario Iannucci ai bambini del “Santobono”, nel capoluogo, e a quelli del “San Leonardo” nella città delle Terme.

Prima tappa nella mattinata del cinque gennaio, dove l’ideatore dell’iniziativa è stato affiancato dal dottor Giovanni Gaglione, dalla dottoressa Maria Fusco e da molti altri rappresentanti del personale nella distribuzione dei doni a oltre cinquanta piccoli ospiti del reparto.

<

La mattina successiva, la “scopa volante” dell’Aicovis si è invece posata in viale Europa a Castellammare, per ripetere l’operazione-calza con una trentina di pazienti della pediatria stabiese. Ad affiancare l’instancabile presidente Iannucci, questa volta, il direttore sanitario Massimo Maiolo, le dottoresse Daniela Coppola e Marialuisa D’Arco, nonché molti altri rappresentanti dello staff. Al reparto è stata anche donata una maglia della Nazionale di calcio, regalata da Ciro Immobile.

Il bomber di Torre Annunziata, ora punta di diamante della Lazio e degli Azzurri, è uno dei testimonial dell’Aicovis, che anche in questo frangente hanno sostenuto l’intera iniziativa. In questa occasione, in particolare, oltre al calciatore, si erano mobilitati per rifornire la Befana Aicovis di calze e dolciumi anche Irma Testa, prima medaglia olimpica femminile della boxe italiana; Marco Guida, arbitro internazionale e massima espressione della sezione torrese dell’Associazione Italiana Arbitri; Oreste Muto, addetto al VAR di serie A e Francesco Scarpa, attuale attaccante della Sessana; Stefano De Martino, ballerino, showman e conduttore televisivo; Massimo Corcione, già direttore di Sky sport e vicedirettore del TG5; Giovanni Taranto, firma eccellente della cronaca nera, e autore della serie di gialli sulle indagini del Capitano Mariani, arrivata al terzo capitolo col recente “Mala fede”; Maurizio Nicita, siciliano, una delle colonne della Gazzetta dello Sport; Enzo Sica, presidente dello Sport Club Oplonti, e Vincenzo Setaro, dell’omonimo pastificio. Fondamentale il supporto di testate come Torresette, il Gazzettino Vesuviano, lo Strillone e Branditalia24. Importante contributo anche dalle Terme Vesuviane e dalla ditta “La Stuzzicante”.

Il “Natale in corsia” per il 2023 aveva visto scattare la sua decima edizione lo scorso 24 dicembre, con la consegna di dolciumi e una ventata di allegria per i pazienti dell’Ospedale “S. Anna e SS. Maria della Neve” di Boscotrecase. In passato l’iniziativa aveva toccato anche diversi altri presidi sanitari in provincia di Napoli e Salerno, fra cui l’”Umberto I” di Nocera Inferiore.

L’Aicovis può vantare un’attività ormai quasi trentennale. Nata per liberare il calcio e lo sport dagli eccessi violenti che nei periodi più bui avevano trasformato gli stadi in campi di battaglia, nel tempo l’associazione ha esteso la propria azione a iniziative contro il razzismo, nello sport ma anche nella vita di ogni giorno, e contro il bullismo.