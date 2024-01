A cura della Redazione

Il 23enne attore napoletano Adam Jendoubi, dopo nove giorni di agonia, non ce l’ha fatta.

A dare la conferma con un post sui social è il fratello Habib, anche lui attore e modello, che ha comunicato anche l'espianto degli organi.

Il giovane, di origini tunisine e polacche ma cresciuto nel rione napoletano di Forcella, era in coma nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dall'alba del 1° gennaio ed è deceduto nel pomeriggio di martedì 9 gennaio in seguito a un arresto cardiaco che lo aveva colpito nella notte di Capodanno, dopo aver partecipato a una festa.

In base a quanto è stato ricostruito, in un primo momento si era pensato che il giovane fosse stato vittima di un incidente stradale: il 23enne era ferito al volto e il suo corpo riverso a terra e privo di sensi era stato trovato per strada, lungo il viale delle Terme. Invece sarebbe stato vittima di un arresto cardiaco con il quadro clinico che è peggiorato via via nel reparto di terapia intensiva.

Tantissimi messaggi di addio sui social. Il giovane era noto al pubblico per la partecipazione ad alcuni video del cantante Liberato e per il ruolo di “Aucelluzzo” nel film “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi del 2019.