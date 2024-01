A cura della Redazione

L’ebbrezza del rischio, il salto dell’ignoto, lo spettacolo dell’inaspettato. Tutto questo contribuisce a rendere la vita quel meraviglioso dono che ogni giorno ci impone di ripensarci per orientarci al meglio in tutte le sue avventure.

La psicologia del rischio

Che la vita sia intimamente legata al rischio, è un dato di fatto. Lo sappiamo da quando apriamo gli occhi venendo al mondo, quell’urlo che i bambini lanciano appena usciti dal ventre materno è l’urlo di chi sa che dovrà affrontare gli imprevisti più disparati. Da quel preciso momento inizia il gioco dell’incertezza della vita con tutto ciò che può portare a un esito imprevisto. Ma qual è la psicologia che si cela dietro i comportamenti legati al rischio? Approfondiamo questo aspetto e la soddisfazione derivante dal superare le sfide.

I rischi del quotidiano e la loro psicologia

“La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia”. Così canta Vasco Rossi in un pezzo che ha fatto storia nella musica italiana. Ed è vero: la vita è un costante equilibrio tra rischio e ricompensa, tra la trepidazione dell’inatteso e la soddisfazione di superare le sfide più ardue. Dietro alle scelte che compiamo c’è una certa psicologia che si espleta nella comprensione del rischio e nel soppesare la ricompensa. Tutto questo ci spinge a prendere decisioni quantomeno informate. Le scelte che compiamo ogni giorno sia quelle che riguardano la nostra vita privata che quelle della nostra vita professionale, stanno sul filo di questo equilibrio. Del resto, è il rischio che ci consente di apprezzare la complessità delle nostre decisioni ed è poi la ricompensa di averlo affrontato a farci sentire vivi.

Dietro alla percezione del rischio si insinuano le trame psicologiche. Sono dei veri e propri meccanismi mentali che guidano il nostro comportamento. Il rischio in questo contesto non è solo una parte integrante e inevitabile della nostra vita, ma un elemento perturbante che ci fornisce comunque lezioni preziose su chi siamo, sul nostro autocontrollo e sul nostro grado d’impulsività.

La parte gratificante del rischio

Il rischio si accompagna a un sentimento di sfida. Nel momento in cui qualcosa di imprevisto accade e avvertiamo il rischio, immediatamente si attiva in noi la volontà di affrontarlo e di superarlo. E qui entra in gioco un’altra importante emozione che è la soddisfazione di aver corso un rischio e di aver risolto la situazione palesata. La nostra mente risponde alla sfida ma anche al successo. Sono strategie psicologiche legate alla ricompensa.

Come nel gioco, si rischia e si provano emozioni contrastanti solo per il desiderio di godere della giusta ricompensa. L’esperienza del rischio può infatti essere largamente paragonata alla soddisfazione di vincere a un gioco. Un tipo di esperienza che oggi riusciamo a provare con maggiore frequenza considerando che il web è pieno di giochi online e, in particolare se si pensa al rischio, di nuovi casinò sicuri ed affidabili.

Sono i giochi online quelli che più di tutti tengono insieme il rischio e la ricompensa. Quando si investono i propri soldi, è giusto che questi siano fonte di gratitudine nel caso di vincita, ma che siano anche garantiti il rispetto delle regole. Questo perché per avere dal gioco le migliori esperienze possibili bisogna sentirsi anche protetti e tutelati.

Ricompensa e rischio: un approccio strutturato

Ricompensa e rischio appartengono allo stesso approccio che è quello strutturato al processo decisionale che in qualche modo ci orienta anche ai possibili risultati. La maggior parte di noi ha, infatti, una sana comprensione del rischio a breve termine. Quando siamo nei pressi di un passaggio pedonale, ad esempio, si tende ad accelerare per evitare il sopraggiungere di un’auto inaspettata. Questo appartiene al nostro istinto di sopravvivenza che prende il controllo in maniera, appunto, istintiva ma che permette al nostro cervello di risolvere velocemente il dubbio appena presentato.

In molti casi è proprio il nostro cervello a tutelarci da eventuali pericoli.

Rischi della vita e saggezza

Il mondo dietro al rischio è un mondo complesso legato non solo alla sua percezione, ma anche ad altri meccanismi psicologici che intercettano il senso della ricompensa. Nella vita di tutti i giorni siamo chiamati a districarci tra questi due moniti: il rischio dell’imprevisto da un lato e la sensazione appagante della ricompensa dall’altro. Vivere in questa prospettiva ci aiuta anche a maturare una certa saggezza. Per tutte queste analogie è comprensibile come la nostra vita sia anche intimamente legata alla dimensione ludica e, in generale, del gioco e dell’intrattenimento. Quello che è opportuno tenere a mente è di avere la saggezza di muoversi su questi piani, usando le sfide come una opportunità di crescita che ci permette di apprezzare ogni momento della nostra vita.