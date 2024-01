A cura della Redazione

EAV informa che nel prossimo fine settimana sulla tratta Poggiomarino - Sarno saranno effettuate le attività straordinarie di manutenzione indispensabili per la sicurezza dell’esercizio.

Per consentire i lavori la circolazione tra le stazioni di Torre Annunziata e Poggiomarino verrà interrotta dalle ore 15.30 del 16 dicembre e per l’intera giornata del 17 dicembre.



Durante l’interruzione i treni della linea Napoli – Scafati – Poggiomarino saranno limitati alla tratta Napoli - Torre Annunziata. La tratta Torre Annunziata-Poggiomarino sarà garantita da un servizio autobus sostitutivo.



Sabato 16 quindi l’ultimo treno per Poggiomarino (via Scafati) partirà da Napoli Porta Nolana alle ore 14:14. Dal treno successivo, con partenza da Napoli P.N. alle ore 14:50 la circolazione sulla linea sarà limitata a Torre Annunziata e sarà possibile proseguire per Poggiomarino con servizio autobus sostitutivo.

L’ultimo treno in partenza da Poggiomarino verso Napoli partirà alle ore 14:54. Le successive partenze da Poggiomarino verso Napoli saranno garantite con servizio bus fino a Torre Annunziata.

Le stazioni saranno regolarmente presidiate al fine di offrire un servizio di supporto alla clientela.Il giorno 18 dicembre il servizio ferroviario riprenderà regolarmente.