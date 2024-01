A cura della Redazione

Open Day all’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Torre Annunziata.

Venerdì 26 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 17,30, presso la scuola media di via Murat, l’istituto si apre al territorio per far conoscere la propria offerta formativa.

Già in precedenza, il 19 gennaio, la scuola primaria di via Cavour aveva attivato un’analoga iniziativa.

L’IC “Leopardi” è da sempre un presidio di legalità nel centro storico di Torre Annunziata. Tutto il suo personale è costantemente all’opera per il contrasto alla dispersione scolastica e per assistere gli alunni nella progettazione del loro futuro.

L’offerta formativa prende vita attraverso una grande varietà di attività in ogni campo: lettura e scrittura, arte e geostoria, lingue straniere, musica, sport e giochi. Ma anche discipline STEM, educazione civica e persino il cinema.