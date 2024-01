La regina della tavola, la pasta, è in scena all’istituto superiore “Graziani” di Torre Annunziata, diretto dalla professoressa Annamaria Papa. “È sempre il momento giusto”, questo è il motto della serata “Pasta Night” che ci sarà venerdì 26 gennaio, alle ore 18, presso la scuola il cui indirizzo di enogastronomia e ospitalità alberghiera è un’eccellenza didattica del territorio vesuviano.

I docenti chef e gli studenti, in collaborazione con il pastificio “L’arte della pasta”, prepareranno primi piatti che allieteranno il palato degli ospiti presenti all’iniziativa. Specialità di pasta della cucina locale e regionale saranno inoltre servite ai tavoli o al self service dai ragazzi camerieri, con una professionalità impeccabile.

Questa manifestazione è la quarta organizzata dal “Graziani”, nell’ambito di un lungo “Open day” che ha rappresentato l’offerta formativa del noto istituto scolastico torrese. Infatti a novembre c’è stato il “Pizza Night”, a dicembre il “Dolce Natale”, una settimana fa “Sapori di terra”, con secondi piatti, come salsiccia e friarielli accompagnati da filatura di mozzarella, e il prossimo 2 febbraio il “Carnevale” concluderà questo festival del gusto che dimostra la bravura, non solo in cucina ma anche nella perfetta organizzazione delle serate, di tutto il personale della scuola.

Ecco perché il “Graziani” attira tanti ragazzi e ragazze che aspirano a diventare degli chef ai fornelli, dei “maitre” in sala, e dei professionisti nell’accoglienza, in ristoranti e strutture alberghiere, assicurandosi nel contempo un futuro occupazionale.