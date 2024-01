Evento conclusivo del programma “Scuola Viva” alla scuola media Giovanni Pascoli di Torre Annunziata.

La dirigente Daniela Flauto, insieme ai suoi docenti e personale Ata, ha accolto ieri 29 gennaio, allievi e genitori per mostrare il programma a cui la Pascoli ha aderito.

“Scuola Viva”, un progetto che prevede aperture pomeridiane e laboratori sportivi, teatrali, musicali, di robotica e molteplici altre attività. Fulcro di un’autentica “comunità educante” che coinvolge l’intero territorio. Il Programma rafforza le reti tra scuole e territorio sperimentando modelli didattici innovativi e fornendo misure di orientamento, sostegno e sviluppo di competenze professionali esteso anche agli studenti che vivono in quartieri considerati maggiormente a rischio.

“Futura/mente… mens sana in corpore sano”, è il programma a cui la scuola media oplontina ha aderito.

II progetto contempla un insieme di interventi differenziati e tra loro complementari, proponendo laboratori sportivi come strumento di contrasto alla sedentarietà che ha caratterizzato le giornate di tutti i bambini ed i ragazzi a causa della emergenza da Covid-19.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il senatore Orfeo Mazzella e l’assessore alla scuola alle politiche sociali e giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini.

“Con questo programma di “Scuola Viva” i ragazzi hanno scoperto di avere passioni che non conoscevano, - afferma Fortini -, hanno avuto la possibilità di sviluppare il proprio talento e hanno vissuto esperienze emozionanti che sono certa porteranno per sempre con loro stessi. “Scuola Viva” è questo e tanto altro! Congratulazioni a tutti gli allievi per il loro impegno e la loro partecipazione e - conclude - un sentito ringraziamento alla preside Daniela Flauto, a tutti i docenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai tutor, ai dirigenti scolastici presenti, ai genitori e a tutti i partecipanti per l'impegno e la passione dedicati ogni giorno ai nostri ragazzi e ragazze”!

I laboratori previsti affrontano diverse discipline e tematiche.

- “Armonia e movimento”, laboratorio di pilates con l’esperto Antonia D’Antonio e il tutor Rita Monsurrò.

- “Facciamo squadra” laboratorio sportivo di pallavolo” esperto Carmine Arpaia tutor Pietro Carotenuto

- “Salti e piroette” laboratorio sportivo di danza esperto Floriana Santo, tutor Anna Mollo.

- “Futuro in cartoni” laboratorio di story telling nei fumetti (compagnia dei Saltimbanchi campani) esperto Antonio La Fata, tutor Luisa Sorrentino.

- “Pensieri e parole” laboratorio di story telling e scrittura creativa (ASS.N.E.A.) esperto Carola Flauto, tutor Annalisa Ciaravola.

- “Futura movie maker” laboratorio cinematografico (ASS.N.E.A.) esperto Vincenzo Oliviero, tutor Raffaele Guida.

- “Parole in movimento” laboratorio di teatro con (ass.Inclusione sociale APS) esperto Giuseppe Amitrano, tutor Luisa Sorrentino.

- “Parole in movimento” laboratorio di teatro dei burattini (ass. pride Vesuvio Rainbow), esperto Pio Piscicelli, tutor Maria Nocerino.

- Amare il mare esperto Maurizio Iovino, tutor Raffaele Guida.

“Questo è un grande progetto a cui la Pascoli crede fortemente – afferma la dirigente Daniela Flauto - è nostro dovere fornire ai agli studenti tutti gli strumenti per far sì che crescano non solo nella cultura attraverso lo studio dei libri, ma che maturino delle passioni, che conoscano anche altre discipline. Questo – continua – sarà anche per noi più impegnativo, ma noi della Pascoli viviamo di scuola e studenti, e approfitto per ringraziare tutto il personale, l’insegnante Tiziana Minniti, referente del progetto, i vicepresidi Fabrizio Buono, Nunzio Cirillo, e tutti gli insegnanti di questa bellissima realtà che con il loro amore per la scuola consentono di realizzare sempre altamente formative per i nostri alunni, figli da sempre e per sempre per me”.