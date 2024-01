A cura della Redazione

Con un mese di ritardo rispetto ai tempi previsti (Natale 2023), è entrata finalmente in funzione la fontana al centro di piazza Imbriani.

Con un getto più corto rispetto al precedente, per evitare che l’acqua fuoriesca dalla vasca, la struttura è dotata di luci led di colore rosso per richiamare la lava del Vesuvio. Ma non solo. Si alternano luci di una varietà di colori.

La fontana, infatti, nell'intenzione del progettista doveva rappresentare la bocca del Vesuvio. Invece la sua forma ha spesso dato luogo sui social a commenti ironici ed è stata spesso oggetto di scherno da parte dei cittadini.

Ma la di là di queste considerazioni, ora la fontana funziona (anche se i lavori non sono ancora terminati), con la speranza che lo faccia anche nel tempo perché da quando è stata installata non ha quasi mai funzionato.

Della questione se ne occupò nel giugno dell’anno scorso anche la Proloco Marina del Sole, il cui presidente Luigi Scognamiglio scrisse alla Commissione Straordinaria. “Siamo consapevoli che la Commissione è chiamata a risolvere problemi ben più importanti di una fontana ma la zona sud, per troppo tempo trascurata, merita rispetto. Quella fontana non funzionante trasmette l'immagine di un'area non curata quando, al contrario, le fontane sono elementi esteticamente piacevoli che danno fascino e bellezza ad una piazza".