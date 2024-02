Il pastificio Setaro di Torre Annunziata parteciperà come sponsor a “Il salotto delle celebrità”, durante il Festival di Sanremo che inizierà il 6 febbraio!

Questa bellissima notizia, per la nostra città e per l’arte bianca torrese, ci rende orgogliosi. Il pastificio, gestito dai fratelli Vincenzo, Nunziato e Giovanni Setaro, taglia così un altro prestigioso traguardo per far conoscere la bontà della pasta di un opificio che utilizza ancora oggi metodi tradizionali di produzione. Festeggia così gli 85 anni dalla nascita (è stato fondato nel 1939 da Nunziato Setaro, scomparso il 4 luglio 1971 a 82 anni) su un palcoscenico internazionale che amplierà ancor più la sua notorietà.

Ma le novità non finiscono qui! A “Il salotto delle celebrità” parteciperà anche, come special guest la nostra concittadina Patrizia Pellegrino, attrice, showgirl, cantante e conduttrice televisiva. Nata a Torre Annunziata il 28 luglio 1962, a 61 anni Patrizia ha “un grande avvenire dietro le spalle”. Il suo debutto al cinema avvenne nel film “Onore e guapparia” nel 1981, poi fu lanciata come cantante dal presentatore Corrado nel programma televisivo “Gran canal” e presentò come conduttrice “Chewing gum show”. Seguirono tanti altri successi per la poliedrica star torrese. Ha partecipato a “L’isola dei Famosi” e ha posato persino nuda per le riviste Playmen e Playboy. È attualmente anche attrice teatrale e produttrice cinematografica. Gastronomia e mondo dello spettacolo quindi si sono uniti, con Setaro e Pellegrino, nella trasmissione “Il salotto delle celebrità “ anche per rendere onore a Torre Annunziata.