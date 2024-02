A cura della Redazione

Il mercato settimanale in programma venerdì 9 febbraio 2024 in zona stadio “Giraud” è sospeso a causa dei lavori di manutenzione straordinaria che interessano l’intera carreggiata di corso Umberto I, con chiusura del tratto stradale dal distributore di carburante, altezza civico n.365, a via Gambardella.

Venerdì 16 febbraio l’attività riprenderà regolarmente in quanto la fine dei lavori è prevista per sabato 10 febbraio.