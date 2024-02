A cura della Redazione

Al via i lavori di pavimentazione di corso Umberto I a Torre Annunziata.

A tale riguardo, il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione ha firmato un’ordinanza con le nuove disposizioni di viabilità limitatamente al periodo dei lavori.

Da lunedì 5 febbraio a sabato 10 febbraio, dalle ore 07.00 alle ore 17.00, sarà istituito il divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata, nel tratto di corso Umberto I dal bar Manusa fino all’intersezione con via Gambardella.

Sempre da lunedì 5 febbraio a sabato 10 febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, vigerà il divieto di accesso per tutte le categorie di veicoli in corso Umberto I all’altezza del civico 373. Inoltre ci sarà il divieto di accesso in corso Umberto I, all’altezza del civico 239 (intersezione via Gambardella), in via Zampa intersezione via Simonetti, fatta eccezione per i residenti, in via Tagliamonte intersezione via Simonetti, fatta eccezione per i residenti, in via Avallone intersezione via Simonetti, fatta eccezione per i residenti.

Infine ci sarà l’obbligo di svolta a destra in via Maresca per i veicoli circolanti su corso Umberto I con direzione di marcia Torre del Greco; l’obbligo di svolta a destra su corso Umberto I per i veicoli provenienti da via Gambardella con direzione di marcia mare/Vesuvio.

Per i residenti, l’istituzione del limite di velocità di 10km/h in tutti i tratti di strada interessati dai provvedimenti di viabilità.