Murales gentili a Torre Annunziata: in questi giorni è stato portato al termine il murale nel rione Pescatori dell’artista Vincenzo Pinto, in cui sono raffigurati un’arcata borbonica, il profilo di un corpo di una donna seminascosta (Torre Annunziata) coperta da drappi, il mare con barchette di carta, uno scorcio dello scoglio di Rovigliano e una mano che lascia andare delle sfere sul muro dell’arcata. Le sfere, nei quadri dell’artista, rappresentano i sogni che partono e vanno un po’ dove vogliono.

Rispettati i tempi per la sua realizzazione. Infatti in una recente intervista al nostro giornale, l’artista si era fissato il termine di un paio di settimane per completare l’opera, visto che poteva dedicare l’intera giornata al progetto solo nei week end.

Il Borgo Pescatori, meta di cittadini e turisti per i tantissimi murales disegnati sulle pareti dei palazzi dei vicoli della marina, grazie al progetto “Costruiamo Gentilezza” promosso a Torre Annunziata da Anna Vitiello, si sta risvegliando dall’anonimato e torpore che l’ha tenuto nell’oblio per troppi, lunghi anni.

Il progetto de “Il Parco dei Sorrisi” al Borgo Pescatori

Parallelamente al progetto “murales gentili”, ne è in programma un altro: “Il Parco dei Sorrisi".

Un’iniziativa assunta dall’imprenditore torrese Damiano Losco, emigrato al Nord oltre 35 anni fa con sua moglie Giovanna Leveque, per esaudire un suo desiderio espresso prima di morire per un male incurabile.

Giovanna aveva vissuto la sua giovinezza a contatto con i bambini, che amava molto. Ed è proprio a loro che lei dedicava gran parte del suo tempo libero. Damiano promette alla moglie che esaudirà il suo desiderio. Contatta così Anna Vitiello e matura l’idea di attrezzare un parco giochi nella città natale sua e di Giovanna, Torre Annunziata, nella piazzetta del Borgo Pescatori.

Il progetto prevede la creazione di un parco pubblico multifunzionale che includerà:

1. Parco giochi per bambini: un'area sicura e divertente dove i più piccoli possono esplorare, giocare e fare amicizia.

2. Panchine per anziani e giovani: spazi accoglienti e confortevoli per sedersi, rilassarsi e godersi il paesaggio circostante.

3. Area picnic: un'area all'aperto attrezzata con tavoli e panche dove le famiglie e gli amici possono condividere pasti e momenti speciali.

4. Postazione per lavorare al computer: un'area dotata di connessione internet gratuita e postazioni per laptop, offrendo opportunità di studio e lavoro flessibili.

5. Rastrelliera per biciclette: promuoviamo uno stile di vita attivo e sostenibile fornendo un parcheggio sicuro per le biciclette.

6. Portarifiuti per raccolta differenziata: siamo impegnati per un ambiente più pulito e sostenibile, offriremo soluzioni per la corretta gestione dei rifiuti.

“Era mia intenzione finanziare completamente il progetto - afferma Damiano Losco -, ma dopo aver contattato le società produttrici di parchi giochi per la richiesta di preventivi, ci è stato spiegato che per realizzare un parco giochi pubblico bisogna necessariamente e giustamente adeguarsi a normative e certificazioni UNI EN 1176 e 1177 atte a tutelare i bambini in caso di caduta. Pertanto i costi di realizzazione sono fortemente aumentati. Per tale motivo chiediamo un contributo, grande o piccolo, che ci avvicini alla realizzazione di questo sogno condiviso. Con il sostegno di chi vorrà aiutarci - conclude Damiano - possiamo trasformare un'area trascurata in un punto di riferimento per la nostra comunità, migliorando la qualità della vita per tutti i suoi residenti”.

Per la donazione clicca sul link: https://gofund.me/9165b364