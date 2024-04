A cura della Redazione

Nella trasmissione di venerdì 26 aprile E Viva il Videobox, programma che va in onda su Rai 2 subito dopo Viva Rai 2 con Fiorello, c’è stata l’esibizione di due giovani: Domenico, ballerino di Torre Annunziata, e Chiara Ascione, insegnate di pattinaggio di Torre del Greco.

E Viva il Vedeobox è una carrellata di esibizioni e interventi originali, in onda tutti i giorni, anche con incursioni a sorpresa di personaggi noti. Un gioco televisivo dove si vince solo un momento di gloria in TV in cui cantanti, ballerini, barzellettieri, prestigiatori, e performer di ogni genere, o aspiranti tali, gente comun e chiunque abbia voglia di raccontare le proprie inclinazioni, più o meno artistiche, potrà inviare la propria candidatura.

Ieri, dicevamo, è stata la volta di Domenico e di Chiara. Entrambi hanno avuto, seppur per qualche minuto, momenti di gloria esibendosi nelle loro discipline. Le performances sono andate in onda su Rai 2 al termine della trasmissione di Fiorello, Viva Rai 2.

Vi proponiamo le due esibizioni, la prima di Domenico, la seconda di Chiara, e l'intera puntata di ieri, venerdì 26 aprile: