“Frodi e sicurezza alimentare - Deontologia del giornalista e corretta informazione per la difesa del consumatore e delle eccellenze dei territori”.

E' il tema del corso di formazione professionale per giornalisti promosso dall’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti”, dall’Ordine dei giornalisti della Campania e dall’Istituto Superiore per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, Graziani di Torre Annunziata, che si terrà venerdì 23 febbraio 2024 dalle 9:00 alle 13:00 presso l’aula magna dell’Istituto Graziani.

Interverranno quali relatori: Giovanni Cilenti, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata; Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania; Alessandro Cisternino, Comandante nucleo antisofisticazioni dei carabinieri di Napoli; Annamaria Papa, dirigente scolastico dell'istituto superiore Graziani; Santa Di Salvo, giornalista esperta di enogastronomia; Francesco Rivoli, docente dell'istituto superiore Graziani; Daniele Carotenuto, avvocato del foro di Torre Annunziata, esperto in diritto penale alimentare.

I lavori, moderati da Carlo Avvisati, giornalista e scrittore, saranno introdotti dai saluti di Antonio d’Errico, presidente dell’Associazione Giornalisti Vesuviani, e di Michele Riggi, avvocato del foro di Torre Annunziata.

Per partecipare al corso, con l’attribuzione di 4 crediti formativi, è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it a partire dal 9 febbraio e fino a esaurimento posti.