A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei sta organizzando delle giornate di Job recruiting dal tema “Le grandi aziende incontrano il Centro per l’Impiego”.

Sarà l’occasione, per le aziende che hanno aderito all’iniziativa, per acquisire i curricula dei lavoratori e procedere a colloqui conoscitivi, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.

Il primo appuntamento è per il giorno 28 febbraio 2024 presso la sede del CPI di Pompei – sita in Viale Mazzini 104 – con un’azienda leader nel settore del commercio all’ingrosso di generi alimentari, che ricerca i seguenti profili:

- Addetto alle vendite (tirocinante). Requisiti: possesso di diploma di scuola superiore; automunito.

- Addetto ortofrutta. Requisiti: possesso di licenza media; automunito; preferibile un’esperienza di almeno due anni nello svolgimento della mansione nella grande distribuzione.

- Addetto pescheria. Requisiti: possesso di licenza media; automunito; preferibile un’esperienza di almeno due anni nello svolgimento della mansione nella grande distribuzione.

- Cuoco per gastronomia. Requisiti: possesso di licenza media; automunito; esperienza di almeno due anni nella gestione di cucine all’interno di supermercati.

- Macellaio. Requisiti: possesso di licenza media; automunito; esperienza di almeno due anni nella mansione.

- Salumiere. Requisiti: possesso di licenza media; automunito; esperienza di almeno due anni nella mansione.

Si precisa che queste figure saranno impiegate in un supermercato di imminente apertura a San Giorgio a Cremano. Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 25 febbraio 2024 all’indirizzo e-mail fieralavoropompei@regione.campania.it, indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi.