A cura della Redazione

“La nostra grande famiglia si arricchisce di un’altra importante presenza: il nuovo Ambasciatore Aicovis per il 2024-2025 è il giornalista e scrittore Giovanni Taranto”.

L’annuncio ufficiale arriva dal presidente Rosario Iannucci: dal primo ottobre 2024 Taranto entra a far parte del “club d’élite” dei nomi di spicco che negli ultimi tre decenni hanno affiancato l’associazione italiana contro la violenza negli stadi nel portare avanti iniziative di grande spessore.

Il ventuno ottobre, presso le Terme Vesuviane, ospiti del direttore David Cosma, la semplice cerimonia di conferimento della targa che sancisce l’ufficialità della nomina.

L’organizzazione, nata il quattro marzo 1995 per liberare il calcio e lo sport dagli eccessi violenti che nei periodi più bui avevano trasformato gli stadi in campi di battaglia, nel tempo ha esteso la propria azione a progetti in tutta Italia contro il razzismo, nello sport ma anche nella vita di ogni giorno, e contro il bullismo.

Così, oltre alle iniziative più prettamente legate al mondo dello sport, ventinove anni dopo, l’associazione è presente nelle scuole, fra i giovani, nelle corsie degli ospedali, fra i bambini dei reparti pediatrici della Campania, dove i “Natali in corsia”, le calze della befana e le uova pasquali Aicovis sono diventati tradizione decennale.

“Abbiamo sempre avuto come ambasciatori personaggi importanti del mondo della cultura, del giornalismo, dello sport. – commenta con un sorriso il presidente Iannucci – Con Giovanni Taranto, in pratica, copriamo tutti questi campi in una sola volta”.

Giovanni Taranto è giornalista professionista specializzato in cronaca nera e investigativa. Sue tante battaglie negli ultimi decenni contro la criminalità organizzata. Ha diretto testate giornalistiche della carta stampata e della TV. Ha presieduto l’Osservatorio anticamorra di Torre Annunziata. È vicepresidente della Commissione legalità dell’Ordine dei giornalisti della Campania. Insegna Taekwondo, Hapkido e autodifesa femminile in tutta Italia, contro la violenza sulle donne. Arbitro mondiale di TKD. È un operativo dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Docente di giornalismo in numerosi corsi e seminari, sia del settore che nel campo della criminologia. Dal 2021 porta al grande pubblico i temi della legalità attraverso i gialli con “le indagini del Capitano Mariani”, pubblicati da Avagliano editore. Vincitore di importanti premi nazionali in campo letterario (fra cui quello per il miglior giallo al Festival del giallo di Napoli), i suoi romanzi sono arrivati addirittura nelle biblioteche delle università Usa di Harvard e Princeton. La sua opera più recente dedicata al Capitano Mariani, “Mala fede”, ha vinto di recente il premio Meridies e il premio Aghinolfi per la letteratura.

Il nuovo ambasciatore è in ottima compagnia, considerato che entra a far parte di un “albo” che comprende nomi di assoluto rilievo del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo, dell’imprenditoria e delle istituzioni.

Ambasciatori Aicovis, in campo sportivo, sono infatti:

Ciro Immobile, punta di diamante della Lazio e della Nazionale italiana;

Irma Testa, la “farfalla” del ring, campionessa del mondo e prima medaglia olimpica femminile della boxe italiana;

Lucio Zurlo, “il maestro”, l’uomo che incarna la grande boxe torrese a livello mondiale e che ha creato il mito di Irma;

Bruno Cirillo, grande difensore, già in squadra con l’Inter e oggi procuratore sportivo: l’uomo che sfidò Materazzi;

Marco Guida, arbitro internazionale e massima espressione della sezione torrese dell’Associazione Italiana Arbitri, riconosciuto come uno dei migliori direttori di gara in attività in Italia e nel mondo.

Nel mondo dello spettacolo, ambasciatori Aicovis sono:

Stefano De Martino, ballerino, showman e conduttore televisivo ora all’apice di un meritatissimo successo che di sicuro lo proietterà verso vette ancora più alte;

Gigi D’Alessio, l’artista che ha sdoganato la nuova canzone napoletana, dandole assoluta dignità e affrancandola dallo stigma della “neomelodica trash”;

Franco Ricciardi, cantautore e attore, vincitore del David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano 'A verità, dal film Song'e Napule.

In campo giornalistico, l’Aicovis aveva nominato ambasciatori

Massimo Corcione, già direttore di Sky sport e vicedirettore del TG5, ora docente alla “Cattolica” di Milano;

Luca Telese, giornalista, saggista, autore televisivo, conduttore televisivo, recentemente passato dai successi su La7 a dirigere il quotidiano “Il Centro”;

Maurizio Nicita, siciliano, ma da sempre vicino all’A.I.Co.Vi.S., una delle colonne della Gazzetta dello Sport e autore di numerosi libri a tema sportivo, vincitore di numerosi premi del settore; e altri come Gianfranco Coppola, Nello Odierna o Mimmo Malfitano.

Grandi nomi nel “club” degli ambasciatori Aicovis sono anche:

Aurelio De Laurentis, uno degli imprenditori italiani di maggior successo, equamente diviso fra la produzione e distribuzione cinematografica e la presidenza dell’SSC Napoli; il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il cardinale Crescenzio Sepe, e personalità locali di alto calibro, come Vincenzo Sica, presidente dello Sport Club Oplonti, e Felicio Izzo, docente, dirigente scolastico che da decenni rappresenta una delle vette culturali oplontine.

“L’elenco delle persone da ringraziare per come mi sono state vicine negli anni sarebbe troppo lungo, e chiedo scusa se non riesco a citarle tutte - conclude il presidente Iannucci - Nella mia mente ci sono centinaia di nomi, noti e non, compreso quello di Papa Francesco, che volle benedirci. Ovviamente la mia più ampia gratitudine va a tutti coloro che negli anni sono stati nominati Ambasciatori Aicovis: una lista lunga, alla quale ora si aggiunge anche lo scrittore e giornalista Giovanni Taranto, che fra l’altro ha fatto e sta facendo tantissimo per la nostra città in mille modi, fin dai tempi in cui lo ricordo giovane cronista a caccia di notizie per la città insieme a Giancarlo Siani. Grazie a lui e a tutti coloro che in tanti modi ci supportano speriamo di poter estendere sempre di più la nostra azione con nuove iniziative in difesa dei principi sani dello sport, e contro bullismo, razzismo e contro ogni forma di violenza”.