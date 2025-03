A cura della Redazione

Chiusura del passaggio pedonale di via Sepolcri a Torre Annunziata.

Dal 12 marzo al 2 aprile 2025, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30 alle 17,30, per consentire i lavori di scavo per lo spostamento della linea dati Tim-Fibercop, il passaggio pedonale di via Sepolcri sarà interdetto ai pedoni.

La strada è chiusa al traffico veicolare dal 20 giugno 2023 per lavori propedeutici al futuro ampliamento degli scavi di Oplontis, consistenti in rilievi e saggi dell’area sottostante alla sede stradale.