Anche quest’anno, per il quinto consecutivo, il Comune di Torre Annunziata, in collaborazione con l’Ambito Sociale N30, regala ai cittadini un’iniziativa all’insegna dello sport, della cultura e della scoperta del territorio.

Dalla seconda settimana di luglio fino alla prima di agosto, gruppi di 20 partecipanti, tra giovani e meno giovani, si alterneranno ogni settimana presso il Circolo Nautico Arcobaleno ASD di via Caracciolo, per vivere giornate speciali tra vela, escursioni e visite culturali.

Il programma, illustrato dal presidente del Circolo Stefano Iovino, prevede uscite in barca a vela, escursioni guidate sul Vesuvio e visite ai musei locali. «È un’iniziativa che ogni anno riscuote grande successo – spiega Iovino –. I nostri gazebi sono sempre affollati, ma ciò che più colpisce è la magia delle uscite in mare: un’esperienza che permette a tutti di confrontarsi con una realtà forse poco conosciuta, ma presente da tempo sul territorio. I partecipanti imparano tecniche di navigazione, scoprono un nuovo stile di vita e ammirano le bellezze paesaggistiche sia dal mare che durante le escursioni a terra».

Particolare attenzione è riservata anche alle persone con disabilità, per le quali la vela diventa strumento di inclusione. «Ringrazio l’Amministrazione comunale e l’Ambito N30 – conclude Iovino – per averci dato ancora una volta l’opportunità di offrire qualcosa di concreto alla città. La vela permette a chiunque, anche ai diversamente abili, di muoversi in autonomia e di vivere il mare senza barriere, rendendo le disabilità meno visibili agli occhi degli altri equipaggi».

Un’iniziativa che unisce sport, cultura e socialità, confermandosi come un appuntamento ormai atteso dell’estate oplontina.