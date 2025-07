A cura della Redazione

È di nuovo attiva la fontana all’interno della Villa Comunale di Torre Annunziata. Una 'bella' notizia, certo, ma c’è chi già storce il naso: “Funzionerà per quattro o cinque giorni... poi di nuovo a secco per mesi!”. E in effetti, non è la prima volta che accade.

Il motivo? Il sospetto è che l’impianto abbia più di qualche problema tecnico. A peggiorare la situazione ci pensano poi i soliti incivili, che scambiano la fontana per un cestino e ci buttano dentro di tutto.

Nel frattempo, si lavora anche davanti alla chiesa del Carmine, dove è in corso la sostituzione della caditoia. Il cantiere è partito lunedì e andrà avanti fino a domenica 27 luglio alle ore 18:00. Fino ad allora, la strada resta chiusa dall’incrocio con via Talamo fino a Palazzo Criscuolo.

La nuova griglia è già stata montata (come mostra la foto), ma per il ritorno alla normalità bisognerà aspettare ancora qualche giorno.