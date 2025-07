A cura della Redazione

Le associazioni vesuviane Circolo Nautico Arcobaleno Torre Annunziata e rete di Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità AreV-OD, hanno siglato una convenzione al fine di offrire i servizi delle migliori strutture ricettive turistiche extra-alberghiere presenti sul territorio vesuviano, in favore di coloro che partecipano a eventi, regate e iniziative varie che il Circolo Nautico mette ogni anno in campo.

Il Circolo Nautico Arcobaleno si è distinto, negli anni, per il contributo alla valorizzazione e promozione della risorsa mare, dello sport della vela e nella educazione all'ambiente ed alla sostenibilità di un pubblico sempre più vasto, fatto per lo più da giovani praticanti. Organizza, altresì, ogni anno regate ed altri eventi che attirano partecipanti da ogni parte d'Italia.

La rete di Ospitalità Diffusa -AreV-OD, al contempo, riunisce strutture ricettive extra-alberghiere del comprensorio vesuviano e persegue l’intento di valorizzare il patrimonio turistico, naturalistico, storico, culturale del Territorio.

I due sodalizi, pertanto, sono ben lieti di porsi al fianco, l'uno dell'altro, per la nobile causa della promozione di una sempre migliore immagine e percezione dei nostri Territori.

Difatti, i referenti per l'attuazione della Convenzione, Maurizio Iovino per il Circolo e Silvio Amodio, per AreV-OD, hanno dichiarato che a corredo delle iniziative sportive, verranno organizzati tour, escursioni ed altre attività al fine di consentire agli atleti partecipanti ed ai loro familiari al seguito la conoscenza e l'apprezzamento delle bellezze e dei giacimenti del territorio vesuviano.

Tale iniziativa rientra a pieno titolo tra quelle per l'attuazione del "Manifesto dell'Ospitalità Diffusa Vesuviana".