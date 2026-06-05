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Difesa d'ufficio e deontologia forense, al Tribunale di Torre Annunziata il primo convegno dell'ADU

Difesa d'ufficio e deontologia forense, al Tribunale di Torre Annunziata il primo convegno dell'ADU

Magistrati e avvocati a confronto nell’Aula Siani sui doveri professionali, il diritto a una difesa stabile e il tema dell’abbandono della difesa. Interverranno il procuratore Fragliasso, la presidente Ceppaluni e numerosi esperti del settore

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Si terrà martedì 9 giugno alle ore 15:00 presso l'Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata, il primo convegno dell'Associazione Difensori d’Ufficio di Torre Annunziata, presieduta dall'avvocato Maria Fontanella, che inaugura il proprio percorso con l'incontro dal tema “I doveri di diligenza e di colleganza, il diritto ad una difesa stabile e l’abbandono di difesa”.

Un momento di confronto tra magistrati e avvocati dedicato ai principi fondamentali della professione forense, che è in fase di accreditamento ai fini della formazione continua.

Dopo i saluti di Giovanna Ceppaluni, presidente del Tribunale di Torre Annunziata, il procuratore Nunzio Fragliasso, l'avvocato Pasquale Damiano, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'avvocato Salvatore Barbuto, presidente della Camera Penale, l'avvocato Alfonso Abagnale, componente del direttivo AIGA, e l'avvocato Marilina Pasqua, presidente dell'associazione Forense Penale, interverranno: l'avvocato Riccardo Rossi, presidente Associazione Difensori d'Ufficio Italia, Maria Concetta Criscuolo, magistrato presso l'ufficio GIP del tribunale di Torre Annunziata, l'avvocato penalista Giuseppe Ricciulli e l'avvocato Carmine Iovino, socio fondatore dell'ADU. L'incontro sarà moderato dall'avvocato penalista Michele Maria Gallo.

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