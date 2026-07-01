Estate a Napoli 2026, il capoluogo partenopeo diventa un grande palcoscenico

Un'estate che promette di lasciare il segno, trasformando la città in un laboratorio culturale a cielo aperto. Prende il via “Estate a Napoli 2026", la storica rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli, pronta ad animare i luoghi più rappresentativi della città con un programma che intreccia cinema, musica, teatro e danza. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è chiaro: fare della cultura uno strumento di partecipazione, inclusione e valorizzazione del patrimonio urbano, coinvolgendo cittadini, turisti e artisti del territorio in un percorso capace di restituire nuova centralità agli spazi pubblici.

La manifestazione prenderà il via il 2 luglio con il ritorno del cinema al Parco Virgiliano di Posillipo, recentemente riqualificato, che ospiterà la rassegna di CasaCinema. Da qui il grande schermo si sposterà in numerosi quartieri della città, dalla Villa Floridiana al Parco del Poggio, passando per il Chiostro di Miano, la Cavea di Piazza Garibaldi e altri luoghi simbolo, portando il cinema anche nelle periferie e nei contesti meno convenzionali.

La musica sarà protagonista dal 16 al 25 luglio con Musica al Castello, nello scenario monumentale del Maschio Angioino, mentre l'11 e il 12 settembre la Rotonda Diaz tornerà ad accogliere la XXIV edizione della Notte della Tammorra, appuntamento ormai identitario dell'estate napoletana e simbolo della tradizione popolare campana.

Grande attenzione anche alle arti performative. Dal 30 luglio all'8 agosto, il Maschio Angioino diventerà il cuore pulsante di teatro e danza con dieci serate dedicate a spettacoli che spazieranno dal teatro-canzone alle contaminazioni tra musica, immagini e nuove forme espressive. Un cartellone che alternerà ironia, impegno civile e riflessione contemporanea, con produzioni firmate da importanti protagonisti della scena nazionale.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca Il coraggio della verità, previsto il 7 agosto, omaggio teatrale e musicale dedicato al giornalista Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra quarant'anni fa. La rassegna si concluderà l'8 agosto con I sequestrati di Altona di Jean-Paul Sartre, a suggellare un programma che guarda alla cultura come spazio di confronto e crescita civile.

L'Estate a Napoli 2026 si presenta così come una delle più ricche e articolate degli ultimi anni, capace di coniugare spettacolo, memoria, tradizione e innovazione. Un progetto che punta a rendere l'intera città un unico grande palcoscenico, dove ogni piazza, parco, castello e quartiere diventa luogo d'incontro, bellezza e partecipazione.