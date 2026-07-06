AIR Campania, OR.S.A. attacca: "Bilanci in attivo, ma depositi e capolinea sono nel degrado"

A cura della Redazione

Bilanci in attivo e conti in ordine, ma una situazione ben diversa nei luoghi di lavoro. È il quadro tracciato da OR.S.A. Trasporti, che ha inviato una nota ai vertici di AIR Campania denunciando il degrado di depositi e capolinea e chiedendo interventi immediati. Alla segnalazione il sindacato ha allegato un report fotografico e video che documenterebbe le condizioni delle strutture utilizzate quotidianamente dal personale.

Nel comunicato, OR.S.A. riconosce i risultati economici raggiunti dall'azienda. Il bilancio d'esercizio 2025 si è chiuso infatti in attivo per il quarto anno consecutivo, con un patrimonio netto superiore ai 35 milioni di euro, un valore della produzione di circa 110 milioni e ricavi dalle vendite vicini ai 100 milioni di euro. Valutato positivamente anche il piano di ricambio generazionale, che ha già portato all'assunzione di 156 lavoratori e che dovrebbe proseguire con lo scorrimento delle graduatorie.

Secondo il sindacato, però, ai risultati finanziari non corrisponde un adeguato miglioramento delle condizioni di lavoro. Per questo OR.S.A. contesta le dichiarazioni dell'amministratore unico Anthony Acconcia sugli investimenti e sulla qualità del servizio, sostenendo che la situazione nei depositi e ai capolinea sarebbe ancora fortemente critica.

Tra le principali criticità segnalate figurano sale d'attesa per gli autisti descritte come fatiscenti, con arredi deteriorati e condizioni igieniche ritenute insufficienti. Il sindacato parla inoltre di servizi igienici che necessiterebbero di una ristrutturazione completa e denuncia la presenza di insetti e zanzare, attribuita alla mancanza di regolari interventi di disinfestazione.

La situazione sarebbe ancora più complessa in alcuni capolinea, dove - secondo OR.S.A. - il personale sarebbe costretto a lavorare senza bagni, né strutture adeguate per ripararsi dal sole durante le pause di servizio. Una condizione che, evidenzia il sindacato, coinvolgerebbe anche i passeggeri in attesa degli autobus.

«La nostra denuncia non è fatta di sole parole, ma è supportata da foto e video inequivocabili», afferma il segretario provinciale di OR.S.A. Trasporti, Raffaele Paciello. «Chiediamo ad AIR Campania e alla Regione Campania di passare dalle slide dei bilanci ai fatti concreti sul territorio. Gli utili aziendali devono essere destinati prioritariamente al ripristino della dignità lavorativa, alla messa in sicurezza e alla ristrutturazione dei luoghi di lavoro».

Il sindacato conclude annunciando che, in assenza di risposte e di un piano straordinario di interventi per depositi e capolinea, sarà proclamato lo stato di agitazione con il ricorso a tutte le iniziative sindacali consentite.