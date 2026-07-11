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Torre Annunziata, «Non siamo soli nell'Universo?»: incontro al Renanera tra scienza, filosofia e fede

Torre Annunziata, «Non siamo soli nell'Universo?»: incontro al Renanera tra scienza, filosofia e fede

Martedì 14 luglio esperti a confronto sul tema della vita extraterrestre, della coscienza e dei fenomeni UAP. Tra gli ospiti ricercatori dell'Università Federico II, dell'INAF e il teologo don Antonio Ascione.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Esiste vita oltre la Terra? E i fenomeni UAP (Unidentified Aerial Phenomena), un tempo definiti UFO, possono trovare una spiegazione scientifica? Sono alcuni degli interrogativi al centro dell'incontro "Non siamo soli nell'Universo? Vita e coscienza", in programma martedì 14 luglio, alle 19.30, presso la Renanera di Torre Annunziata.

L'iniziativa si propone di affrontare uno dei temi più affascinanti e dibattuti degli ultimi anni, mettendo a confronto competenze scientifiche, filosofiche e teologiche in un dibattito aperto al pubblico.

Tra i relatori figurano il professor Angelo Genovese, ricercatore e docente dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; Clementina Sasso, astrofisica e ricercatrice dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte; la giornalista Marilicia Salvia e il professor don Antonio Ascione, teologo e filosofo.

Nel corso della serata saranno affrontati temi legati alla ricerca di forme di vita nell'Universo, alla natura della coscienza e ai recenti sviluppi del dibattito internazionale sui fenomeni UAP, argomento tornato al centro dell'attenzione scientifica e mediatica dopo la pubblicazione di rapporti e audizioni negli Stati Uniti.

L'appuntamento si rivolge non solo agli appassionati di astronomia e divulgazione scientifica, ma anche a quanti desiderano approfondire una riflessione che intreccia scienza, filosofia e spiritualità, nel tentativo di offrire strumenti di analisi e confronto su una delle grandi domande dell'umanità: siamo davvero soli nell'Universo?

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