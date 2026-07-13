Negozi di vicinato a rischio, parte la raccolta firme in Campania

A cura della Redazione

Difendere i negozi di vicinato e contrastare la progressiva desertificazione commerciale dei centri storici. È questo l'obiettivo della campagna lanciata da Confesercenti, che da lunedì 14 a giovedì 17 luglio promuoverà una raccolta firme in tutte le province della Campania per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità".

L'iniziativa, promossa da Confesercenti Nazionale, punta a raccogliere 50mila firme, soglia necessaria affinché la proposta possa essere presentata all'esame del Parlamento.

I punti di raccolta saranno allestiti nelle province di Napoli, Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, con il coinvolgimento dei volontari e dei rappresentanti dell'associazione.

Il primo appuntamento è in programma domani, 14 luglio, dalle ore 10 alle 14. A Napoli il presidio sarà allestito in Largo Berlinguer, a pochi passi da via Toledo e dalla sede di Confesercenti. Sarà presente anche il presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo.

«L'approvazione di questa proposta di legge è fondamentale per il futuro del commercio di prossimità. I negozi di vicinato non rappresentano soltanto un presidio economico, ma sono parte integrante dell'identità delle nostre città, della loro storia e delle relazioni sociali che si costruiscono ogni giorno tra commercianti e cittadini», afferma Schiavo.