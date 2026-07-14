YMA-latte

Nasce GO VESUVIUS, la web app per scoprire il Vesuviano

Nasce GO VESUVIUS, la web app per scoprire il Vesuviano

Disponibile gratuitamente per iOS e Android, l'applicativo accompagna gli ospiti delle strutture aderenti alla rete Ospitalità Diffusa con informazioni su luoghi da visitare, eventi, mobilità e servizi utili

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Scoprire il Vesuviano in modo semplice, completo e sempre a portata di smartphone. È questo l'obiettivo di GO VESUVIUS, la nuova web app realizzata per accompagnare i turisti alla scoperta delle bellezze del territorio, offrendo un'esperienza di viaggio personalizzata tra cultura, natura, enogastronomia e servizi.

L'applicativo rappresenta l'evoluzione digitale del Manifesto dell'Ospitalità Diffusa, il patto sottoscritto dalle strutture ricettive extra-alberghiere e dagli operatori turistici e culturali aderenti alla rete Ospitalità Diffusa – AreV-OD, nato con l'obiettivo di promuovere una nuova cultura dell'accoglienza e consolidare il Vesuviano come destinazione turistica di qualità.

Attraverso GO VESUVIUS, i visitatori possono accedere a un ricco catalogo di proposte che comprende luoghi di interesse, itinerari turistici, anche meno conosciuti, eventi, esperienze, prodotti tipici, ristoranti, strutture ricettive e attività capaci di raccontare il territorio in tutte le sue sfaccettature.

Accanto alle informazioni dedicate al turismo, la piattaforma mette a disposizione anche una serie di servizi pratici pensati per rendere il soggiorno ancora più agevole. Sono infatti consultabili indicazioni sulla mobilità, orari dei servizi, presìdi delle forze dell'ordine, autofficine e numeri utili per le emergenze.

L'utilizzo della web app è immediato. Gli ospiti delle strutture aderenti alla rete AreV-OD devono semplicemente inquadrare il QR Code esposto nelle strutture ricettive per accedere, direttamente dal proprio smartphone, a tutti i contenuti disponibili, senza dover installare applicazioni complesse.

GO VESUVIUS è attualmente disponibile in italiano e inglese ed è utilizzabile sia da dispositivi iOS che Android, offrendo così un servizio accessibile ai visitatori italiani e stranieri.

Con questo nuovo strumento digitale, la rete Ospitalità Diffusa – AreV-OD aggiunge un ulteriore tassello alla propria strategia di valorizzazione del territorio, puntando su un modello di turismo che mette al centro l'accoglienza, la qualità dei servizi e la scoperta delle eccellenze locali.

L'obiettivo è quello di trasformare il soggiorno nel Vesuviano in un'esperienza autentica, consentendo ai visitatori di conoscere non solo le mete più famose, ma anche gli angoli meno noti, le tradizioni, i sapori e le peculiarità che rendono questo territorio unico.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE