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EAV, Pietro Diamantini è il nuovo amministratore unico: obiettivo rilanciare il trasporto in Campania

EAV, Pietro Diamantini è il nuovo amministratore unico: obiettivo rilanciare il trasporto in Campania

L'ex manager di Trenitalia guiderà la holding regionale dei trasporti. Il presidente della Regione punta su competenza e merito: priorità al risanamento della Circumvesuviana e al miglioramento del servizio per pendolari e turisti.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

È Pietro Diamantini, 64 anni, ex manager di Trenitalia, il nuovo amministratore unico di EAV, la holding dei trasporti della Regione Campania. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina alla presenza del presidente della Regione, Roberto Fico, e del vicepresidente della Giunta, Mario Casillo, delegato ai Trasporti.

Nel corso della sua carriera, Diamantini ha ricoperto incarichi di primo piano in Trenitalia, tra cui quello di direttore Business dell'Alta Velocità. Ora è chiamato a guidare il rilancio del trasporto ferroviario e su gomma in Campania, con particolare attenzione alla Circumvesuviana, da anni al centro delle proteste dei pendolari per i frequenti guasti, il materiale rotabile obsoleto e le criticità infrastrutturali.

«Vogliamo che la gestione delle nostre partecipate sia affidata a profili di altissimo spessore, a veri e propri top player del settore», ha dichiarato Roberto Fico. «Diamantini porta con sé una carriera di grande rilievo nel mondo ferroviario. Oggi riaffermiamo un principio chiaro: in questa Regione non servono tessere di partito per ricoprire ruoli di responsabilità, ma contano esclusivamente il merito, l'autonomia politica e la competenza. Dobbiamo garantire a studenti, lavoratori e turisti collegamenti sicuri, puntuali e dignitosi».

Il nuovo amministratore unico ha assicurato un avvio immediato del lavoro. «La priorità assoluta è stabilizzare il servizio e portarlo a standard di assoluta regolarità», ha spiegato Pietro Diamantini. «Solo dopo aver consolidato il sistema potremo sviluppare e implementare nuovi servizi per l'utenza. Un buon manager deve saper ottimizzare le risorse a disposizione, a partire dal capitale umano dell'azienda, che intendo tutelare e valorizzare. Lavoreremo con grande impegno e mi auguro di poter condividere presto con i cittadini i primi risultati concreti».

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