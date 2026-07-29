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Agrorinasce cerca neolaureato in ingegneria civile-architettura

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L'assunzione è a tempo indeterminato. Consultare l'avviso di selezione

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Si informa che Agrorinasce s.c.r.l, società consortile con capitale interamente pubblico, ha indetto una selezione pubblica finalizzata al reclutamento e all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 neolaureato in Ingegneria Civile o Edile - Architettura da inserire nell'organico dell'ufficio tecnico.

Gli interessati, sono invitati a consultare l'avviso di selezione, nel quale sono riportati i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il termine di scadenza e ogni altra informazione utile.

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