Agrorinasce cerca neolaureato in ingegneria civile-architettura

A cura della Redazione

Si informa che Agrorinasce s.c.r.l, società consortile con capitale interamente pubblico, ha indetto una selezione pubblica finalizzata al reclutamento e all'assunzione a tempo indeterminato di n.1 neolaureato in Ingegneria Civile o Edile - Architettura da inserire nell'organico dell'ufficio tecnico.

Gli interessati, sono invitati a consultare l'avviso di selezione, nel quale sono riportati i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il termine di scadenza e ogni altra informazione utile.