Torre Annunziata, si dimette il dirigente dell'Ufficio Tecnico Valentino Ferrara

Nuovo avvicendamento ai vertici del Comune di Torre Annunziata. Il dirigente dell'Ufficio Tecnico, Valentino Ferrara, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico che lo vedeva alla guida dei settori Lavori Pubblici e Urbanistica.
La cessazione del rapporto di lavoro è contenuta nella determina dirigenziale n. 375 del 3 agosto 2026 dell'Area Economico-Finanziaria, con la quale l'Ente prende formalmente atto delle dimissioni volontarie del dirigente, in servizio a tempo indeterminato dal 4 aprile 2022.
Lascia il Comune per la Provincia di Benevento
La decisione era nell'aria. Alla base della decisione c'è, infatti, la nomina del dirigente quale vincitore di una procedura concorsuale indetta dalla Provincia di Benevento. La convocazione per l'assunzione, ricevuta il 30 luglio scorso, ha reso impossibile il rispetto dei termini ordinari di preavviso previsti dal contratto nazionale della dirigenza.
Proprio per questa ragione il Comune ha deciso di rinunciare al periodo residuo di preavviso, evitando di richiedere al dirigente il pagamento della relativa indennità sostitutiva, ritenendo che non vi fosse alcun comportamento volontariamente inadempiente.
Ultimo giorno di servizio il 9 agosto
La determina stabilisce che il rapporto di lavoro cesserà definitivamente il 9 agosto 2026, mentre le dimissioni avranno effetto dal giorno successivo, 10 agosto.
L'atto precisa inoltre che, come previsto dalla normativa vigente, non sarà riconosciuto alcun trattamento economico sostitutivo per eventuali ferie non godute.
Si apre la questione della successione
L'uscita di scena di Valentino Ferrara rappresenta un passaggio importante per la macchina amministrativa del Comune. Il dirigente coordinava infatti due settori strategici come Lavori Pubblici e Urbanistica, fondamentali in una fase particolarmente delicata per l'Ente, oggi amministrato dalla Commissione Straordinaria dopo lo scioglimento del Consiglio comunale.
Nei prossimi giorni sarà necessario individuare la soluzione organizzativa per garantire la continuità amministrativa e assicurare la gestione dei numerosi procedimenti in corso, dalle opere pubbliche alle pratiche urbanistiche, evitando rallentamenti nell'attività degli uffici.