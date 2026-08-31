Torre Annunziata, Adele Russo nuova presidente del Forum dei Giovani

Cambio al vertice del Forum dei Giovani di Torre Annunziata. Nel corso dell’assemblea dello scorso 19 agosto, Adele Russo è stata eletta all’unanimità nuova presidente dell’organismo giovanile cittadino.

L’elezione arriva dopo le dimissioni del presidente uscente Nunzio Improta e punta a garantire continuità al percorso intrapreso dal Forum negli ultimi anni.

Durante la precedente presidenza sono state promosse diverse iniziative di carattere culturale, sociale e aggregativo, oltre alla partecipazione a progetti nazionali ed europei come Past2Future, Erasmus+ e Vesuvio Giovani Custodi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Con l'elezione di Adele Russo, il Forum intende proseguire e rafforzare le attività, consolidando il proprio ruolo quale luogo di partecipazione e rappresentanza delle nuove generazioni di Torre Annunziata.

Uno degli obiettivi prioritari della nuova presidenza sarà l’individuazione di una sede stabile per il Forum: uno spazio non soltanto destinato alle attività istituzionali dell’organismo, ma pensato anche come luogo di incontro, aggregazione e confronto aperto ai giovani della città.

Contestualmente al passaggio di consegne sarà resa pubblica la relazione di fine mandato della precedente presidenza, con il resoconto delle attività e dei progetti realizzati.

Il Forum conferma infine la volontà di mantenere aperto il dialogo con giovani, istituzioni e associazioni del territorio, promuovendo nuove opportunità di partecipazione, crescita e valorizzazione delle nuove generazioni.

Il bilancio di Nunzio Improta: «Torre torni a essere una città per i giovani»

Nel lasciare la presidenza, Nunzio Improta ha tracciato un bilancio del lavoro svolto dal Forum, ricordando la dimensione europea acquisita attraverso Past2Future ed Erasmus+, le iniziative culturali e aggregative realizzate in città e il progetto “Vesuvio Giovani Custodi”. Tra i risultati rivendicati anche la continuità delle attività nonostante l'assenza di una sede propria, temporaneamente sopperita grazie alla disponibilità della parrocchia dello Spirito Santo.

Nella relazione, tuttavia, Improta guarda soprattutto al futuro e pone una domanda che sintetizza le preoccupazioni della sua generazione: «Perché Torre non è più una città per i giovani?».

L’ex presidente immagina una Torre Annunziata con più verde, migliori trasporti pubblici, una grande biblioteca, spazi di aggregazione e maggiori opportunità di studio e lavoro, insieme al recupero di luoghi oggi inutilizzati o degradati. Cita in particolare Rovigliano, il Santa Lucia e il quadrilatero delle carceri, indicando nella loro riqualificazione una possibile occasione di sviluppo e occupazione.

Nel bilancio trova spazio anche il fiume Sarno. Improta lascia alla nuova presidenza una lettera aperta, ancora in fase di elaborazione, sulle condizioni della foce e sulle opportunità che il suo risanamento potrebbe rappresentare per Torre Annunziata.

Non manca una critica alla distanza che molti ragazzi avvertono nei confronti delle istituzioni: «Ci sentiamo soli, invisibili, sommersi da tante parole e pochi fatti», scrive Improta, chiedendo maggiore ascolto e vicinanza.

Le dimissioni, precisa, non nascono però da stanchezza o disaffezione, ma dalla conclusione di un percorso e dall'inizio di una nuova fase personale, legata agli impegni universitari e professionali.

«Vi lascio un Forum più solido di come l'ho trovato», è il messaggio con cui Nunzio Improta conclude il suo mandato, assicurando che continuerà a essere al fianco dell'organismo giovanile anche dopo il passaggio di consegne ad Adele Russo.