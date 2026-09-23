UniSA guarda al futuro: l'Ateneo presenta una grande stagione di cultura, identità e territorio

L'Università degli Studi di Salerno si conferma cuore pulsante di cultura, innovazione e apertura verso il territorio. Nella cornice della Sala Stampa "Biagio Agnes", la conferenza stampa UniSA guarda al Futuro ha svelato la nuova e ricchissima Agenda Eventi, un cartellone promosso dal Rettore Virgilio D'Antonio pensato per coinvolgere la comunità accademica, la cittadinanza e le istituzioni locali.

Dopo lo straordinario successo e l'energia profusa per i Giochi Europei Universitari, l'Ateneo salernitano riparte a pieno ritmo proiettandosi verso un autunno straordinario, scandito da musica, grandi maestri del cinema mondiale, archeologia, solidarietà e impegno sociale.

Un programma d'eccezione: tra arte, storia e grande cinema

Il calendario delle iniziative si preannuncia denso di momenti iconici ed emozionanti: TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

27 settembre - Archeologia viva: In sinergia con i Parchi archeologici di Paestum e Velia, si terrà la suggestiva Passeggiata archeologica per la visita allo scavo del Tempio di Athena.

29 settembre - Scoperte in Cilento: Spazio alla ricerca sul campo con la conferenza stampa dedicata ai nuovi ritrovamenti archeologici nel sito cilentano di Caselle in Pittari.

30 settembre / 1° ottobre - Il grande cinema autore: In collaborazione con il Festival Linea d'Ombra, una due giorni d'eccezione tra il cinema The Space di Salerno e il Campus, che vedrà la partecipazione straordinaria del regista danese Nicolas Winding Refn in occasione della presentazione del suo ultimo film "Her Private Hell".

5 ottobre - Pace e Comunità: I campus di Fisciano e Baronissi accoglieranno la tappa UniSA del Giro dI talia per la Pace, un segnale forte di valori condivisi e partecipazione civile.

7 ottobre - La laurea del Blasco: Uno dei momenti più attesi di tutto l'anno accademico: l'Aula Magna ospiterà il solenne conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi, celebrando la poetica e l'impatto culturale del rocker italiano.

20 ottobre - Futuro e Lavoro: Spazio ai giovani con l'appuntamento annuale di #JoblnCampus, i recruiting days curati da Unisa Placement per connettere studenti e aziende.

29 ottobre - Memoria e Storia: Le celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi offriranno un momento di riflessione storica e spirituale. Una festa per tutta la città: il primo Graduation Day .

1° Graduation Day di UniSA

A coronare questa straordinaria stagione di eventi sarà una novità assoluta nella storia dell'Ateneo: l'organizzazione del 1° Graduation Day di UniSA. Per la prima volta, la cerimonia di proclamazione si trasformerà in una grande festa corale, concepita come un evento diffuso capace di abbracciare l'intera comunità universitaria e la città di Salerno, celebrando i traguardi di studentesse e studenti in un abbraccio collettivo.

L'Università degli Studi di Salerno ribadisce così la propria missione: non solo luogo di formazione e ricerca di alto livello, ma vero e proprio faro culturale e civico in grado di dialogare con il mondo e valorizzare le eccellenze del territorio.