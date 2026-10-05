Torre Annunziata, scuola gratuita per adulti: corsi per licenza media e biennio delle superiori

A cura della Redazione

Una nuova opportunità per chi vuole riprendere gli studi, conseguire un titolo scolastico o ampliare le proprie competenze. A Torre Annunziata è attiva la sede del CPIA Napoli Provincia 2, Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, ospitata presso l'Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di via Cavour 26.

Si tratta di una scuola statale completamente gratuita, rivolta ai cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 15 anni. Per i cittadini stranieri è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Dalla licenza media al biennio delle superiori

L'offerta formativa prevede innanzitutto un percorso di primo livello, destinato a coloro che intendono conseguire il diploma conclusivo della scuola secondaria di primo grado, la tradizionale licenza media. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

È inoltre disponibile un percorso finalizzato all'acquisizione delle competenze relative al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Un'opportunità importante soprattutto per chi, per ragioni personali, familiari o lavorative, ha interrotto prematuramente gli studi e desidera oggi riprendere il proprio percorso formativo.

Corsi di italiano e competenze informatiche

L'attività del CPIA non si limita al recupero dei percorsi scolastici. Sono previsti anche progetti e moduli dedicati all'apprendimento della lingua italiana e allo sviluppo delle competenze informatiche.

I corsi di italiano rappresentano in particolare uno strumento di integrazione per i cittadini stranieri presenti sul territorio, favorendo una maggiore autonomia nella vita quotidiana, nell'accesso ai servizi e nel mondo del lavoro.

Come chiedere informazioni e iscriversi

Per ricevere informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione è possibile rivolgersi direttamente alla sede del CPIA presso l'Istituto Comprensivo “G. Leopardi”, in via Cavour 26 a Torre Annunziata. Il docente referente è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 18.30.

Un servizio pubblico che punta dunque a offrire una seconda opportunità formativa, contrastando l'abbandono scolastico e favorendo inclusione, crescita personale e nuove possibilità di inserimento sociale e lavorativo.

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