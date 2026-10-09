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Torre Annunziata, rinviata per maltempo l'iniziativa ambientale “Puliamo il Mondo”

Torre Annunziata, rinviata per maltempo l'iniziativa ambientale “Puliamo il Mondo”

Le previsioni di pioggia e il rischio di una partecipazione ridotta alla base della decisione

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Torre Annunziata, 9 ottobre 2026 – L’iniziativa “Puliamo il Mondo”, inizialmente prevista per sabato 10 ottobre presso il Piazzale della Spiaggia di Oncino, a Torre Annunziata, è stata rinviata a data da destinarsi.

La decisione è stata assunta congiuntamente dai Presidenti del Rotary Club Torre Annunziata Oplonti, del Rotaract e di Legambiente, alla luce delle previsioni meteorologiche avverse e del conseguente rischio di una partecipazione inferiore alle aspettative.

La scelta nasce dalla volontà di garantire la più ampia adesione possibile a un’iniziativa dedicata non soltanto alla pulizia e alla tutela degli spazi pubblici, ma anche alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale e del rispetto del territorio.

La nuova data sarà comunicata successivamente

La nuova data dell’iniziativa sarà comunicata successivamente attraverso un apposito comunicato.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che avevano già manifestato la propria disponibilità e rinnovano l’invito a partecipare alla manifestazione.

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