Dal Napoli al Savoia, dalla Juve Stabia alla Turris: nasce l'Atlante Storico del calcio italiano

A cura della Redazione

Quanti tifosi ricordano tutte le stagioni disputate dal Savoia nei campionati nazionali? E quelle della Turris, della Puteolana, del Nola o della Frattese? Quante società hanno rappresentato, nel corso degli anni, città come Torre Annunziata, Torre del Greco, Pozzuoli, Giugliano e Castellammare di Stabia?

La memoria calcistica di Napoli e della sua provincia non vive soltanto nelle imprese degli azzurri. Esiste un patrimonio fatto di piccoli stadi, grandi rivalità, promozioni storiche e squadre che hanno cambiato nome, colori o identità.

Oggi una parte importante di questa storia è consultabile nell’ Atlante Storico del Calcio Italiano, progetto creato da Francesco Ippolito, ingegnere, giornalista e autore di bestseller. Non si tratta di un archivio dedicato solo al calcio campano. L’Atlante, infatti, raccoglie circa 1.500 società di tutta Italia, dall’Inter alla Juventus, dal Milan alla Roma, fino ad arrivare alle centinaia di squadre di provincia, comprese quelle scomparse, che hanno disputato almeno una stagione nei campionati di Serie A, B, C, C2 e D dal 1929 ad oggi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un viaggio nel tempo, stagione dopo stagione

La caratteristica più interessante è la possibilità di tornare virtualmente indietro negli anni. Selezionando una stagione, la mappa mostra la distribuzione geografica delle società partecipanti ai diversi campionati. La provincia di Napoli diventa così un laboratorio di storia sportiva: accanto al Napoli si possono scoprire le vicende di Savoia, Turris, Juve Stabia, Giugliano, Ischia, Puteolana, Portici e delle altre realtà presenti.

Non solo risultati: ogni società possiede una scheda con la propria cronistoria, i piazzamenti, le denominazioni assunte e i colori sociali.

Quali sono le squadre con maggiore tradizione in Italia?

Il progetto comprende anche la classifica storica nazionale del calcio italiano, che assegna un punteggio alle società in funzione delle partecipazioni nei campionati menzionati prima: 10 punti per la Serie A, 7 per la B, 4 per la C/C1, 2 per la C2 e 1 per la D. Si tratta di un sistema che consente di confrontare la storia delle squadre napoletane con quella delle società di altre regioni.

La piattaforma resta aperta ai contributi dei tifosi con il pulsante “Segnala un errore” che consente di proporre correzioni e integrazioni documentali questo perché la storia del calcio non appartiene solo alle squadre che hanno vinto trofei, ma anche a quelle che, per una stagione o per decenni, hanno rappresentato una città, quartiere o una comunità.