L’obiettivo è la deospedalizzazione e territorializzazione delle patologie rumatiche dell’adulto e del bambino, con una gestione multidisciplinare e multiprofessionale, attraverso la costruzione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) delle malattie reumatiche infiammatorie con al centro i bisogni del paziente.

Giovedì 6 maggio 2021 alle ore 15:30 l’apertura dell’ambulatorio di reumatologia pediatrica presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Si tratta di un primo centro pilota nell’ambito della rete aziendale Asl Napoli 3 Sud per il management delle malattie reumatiche diretta dalla dottoressa Rosa Acampora.

Il percorso coordinato dal dottor Primo Sergianni, direttore cure primarie e attività territoriali Asl Na 3 Sud, viene svolto con il centro di riferimento regionale campano delle malattie reumatiche pediatriche (Università Federico II) e con il centro prescrittore, settore malattie reumatologiche di interesse pediatrico (Università Vanvitelli di Napoli).

L’ambulatorio è ubicato presso il reparto pediatria diretto dal dottor Luigi Tarallo. I giorni individuati per le attività sono il primo e il terzo giovedì di ogni mese, con inizio alle ore 15,30. Le prenotazioni possono effettuarsi secondo le modalità aziendali (Cup, farmacie abilitate, online) sia per la visita, sia per il controllo.

È prevista un’attività di consulenza integrata (pediatra con formazione in reumatologia, reumatologo, urologo, ginecologo, farmacista, etc...) per la condivisione e monitoraggio delle problematiche e delle scelte terapeutiche durante l’età fertile secondo protocollo/procedura aziendale "Malattie reumatiche in età fertile-effetto gender".