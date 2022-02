A cura della Redazione

Al via in tutte le scuole superiori di Castellammare di Stabia l’istituzione di punti vaccinali all’interno degli Istituti. L’iniziativa è stata voluta dall’Assessorato alla Scuola, retto dalla professoressa Maria Romano, ed è realizzata in collaborazione con l’Asl NA 3 Sud allo scopo di implementare la vaccinazione anti-Covid tra i più giovani. I mini-hub prenderanno il via martedì 8 febbraio 2022.

“Come più volte affermato - ha detto il sindaco di Castellammare, Gaetano Cimmino - l’attività didattica e la relativa continuità sono sempre state un obiettivo di questa amministrazione nel corso dell’emergenza pandemica. Nei giorni scorsi abbiamo istituito un tavolo di confronto permanente con i dirigenti scolastici ed i rappresentanti degli studenti nel corso del quale sono state concordate una serie di iniziative da mettere in campo per la tutela della salute del personale scolastico e degli alunni. La campagna - conclude il primo cittadino - partirà dalle scuole superiori per poi allargarsi anche agli altri Istituti. Ringrazio l’assessora Romano per l’attenzione in merito alle criticità espresse dai ragazzi delle scuole”.

“Prosegue il nostro impegno - ha spiegato Antonio Coppola, referente dell’Asl NA 3 Sud per la campagna di vaccinazione - nel portare avanti la campagna vaccinale anche nella fascia adolescenziale (12- 18), consapevoli che mai come ora occorre non abbassare la guardia ma piuttosto cercare di coinvolgere le persone ancora non vaccinate affinché l’obiettivo comune di tutela della collettività possa essere al più presto raggiunto. Il coinvolgimento di tutti è necessario per il ritorno ad una vita in pieno benessere”.

Intanto, sabato 5 febbraio, è stato organizzato, a Marina di Stabia (via De Gasperi, 313), il drive-through per le vaccinazioni dedicate a persone con difficoltà motoria. Sarà possibile ricevere la dose direttamente in auto, dalle ore 9 alle 15. Il servizio, effettuato dalla Unità Mobile vaccinale dell'Asl NA 3 Sud, sarà fruibile non solo dai cittadini stabiesi ma anche da tutti quelli del comprensorio e di altri Distretti sanitari.