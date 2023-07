A cura della Redazione

Sottopasso EAV di via Nocera a Castellammare di Stabia. La Commissione Straordinaria ha ricevuto ieri la richiesta, sottoscritta da diversi esponenti locali di forze politiche, condivisa dall’associazione ASCOM e da altre associazioni, di rinvio dell’incontro pubblico programmato per il 6 luglio al Teatro Supercinema per la presentazione del progetto, che tante resistenze sta incontrando da parte di commercianti e cittadini, preoccupati per l'impatto urbanistico dell'opera e, in particolare, le sue possibili ripercussioni sul tessuto economico della zona.

"Nel prendere atto con grande favore della pacatezza dei toni usati, si ritiene di concordare sulla opportunità di un rinvio dell’incontro cittadino, tenuto conto delle finalità sottese al coinvolgimento di tutte le forze attive della collettività cittadina", si legge in una nota del Comune stabiese.

Lo stesso Ente annuncia poi che, "nella sicura convinzione che la conoscenza e la partecipazione siano presidi irrinunciabili del metodo democratico, la Commissione Straordinaria ritiene di comunicare a tutti i cittadini che rivolgerà formale invito all’EAV a voler depositare, per un periodo congruo, il progetto definitivo relativo al “Sottopasso di via Nocera” presso la Casa comunale affinché chiunque ne abbia interesse tra i cittadini, i partiti e movimenti politici, le associazioni, le categorie e gli ordini professionali, ne possa prendere visione e formulare, se ritenuto, osservazioni o richieste di chiarimenti utili al dibattito che si sta sviluppando sulla materia di cui si tratta".